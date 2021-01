Inter Primavera – Fonseca illude, poi l’autogol di Sottini: contro il Torino finisce 1-1

Dopo quasi quattro mesi dall’ultimo incontro di campionato (3 ottobre scorso, 2-0 contro l’Ascoli), l’Inter Primavera è tornata in campo alle 13:00 al Centro di Formazione Suning contro il Torino. I ragazzi di Armando Madonna non sono riusciti ad andare oltre il pareggio per 1-1 nonostante una buona prova.

L’inizio – seppure lo stop lungo – è stato molto positivo: l’Inter infatti si è portata subito in vantaggio grazie alla premiata ditta Fonseca-Oristanio, con il numero 9 bravo a concludere a rete sul secondo palo. I nerazzurri controllano la gara ma poi al 37′ arriva il pareggio ospite a causa di una sfortunata deviazione di Edoardo Sottini sugli sviluppi di un calcio piazzato. All’uscita dagli spogliatoi i ragazzi di Madonna si riversano in avanti per cercare la nuova rete del vantaggio, sfiorata più volte soprattutto con Oristanio, ma la difesa granata regge e porta a casa un punto. L’Inter sale così a 7 punti in classifica, in attesa del prossimo impegno contro il Genoa il 28 gennaio.

