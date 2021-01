SM – Inter seccata: “Caso costruito sul nulla. L’accordo con il Real Madrid è sempre valido”

Il titolo del Corriere dello Sport di questa mattina “Pagate Hakimi o ridatecelo” ha alzato un polverone non indifferente nel giorno di una partita molto importante che vedrà l’Inter impegnata sul campo dell’Udinese. L’accusa del quotidiano su un possibile caso legato al pagamento dei nerazzurri del cartellino del calciatore marocchino è stata però prontamente e fortemente smentita anche dallo stesso Real Madrid con un comunicato ufficiale.

Nessun comunicato, invece, per ora arriva da Via della Liberazione. Solo risposte ufficiose come riportato da Sport Mediaset. Infatti l’Inter ha fatto sapere che è stato un caso costruito sul nulla, poiché eventualmente spetterebbe all’UEFA intervenire in caso di rapporti pendenti tra le società, portando anche alla revoca delle licenze europee.

