Kuzmanovic: “Inter, se non vinci lo Scudetto l’anno è negativo. Juventus e Milan…”

Due stagioni con la maglia dell’Inter dal 2013 al 2015 per Zdravko Kuzmanovic. Il centrocampista serbo – reduce dall’esperienza al Basilea – ed attualmente svincolato, ha detto la sua ai microfoni di Tuttosport sulla sua ex squadra. La vittoria contro la Juventus di domenica ha dato molta fiducia all’ambiente nerazzurra, che si candida ancora più fortemente per lo Scudetto.

Ecco le sue parole: “Quest’anno i nerazzurri hanno la concreta possibilità di conquistare il tricolore. La Juve in campionato sta facendo malissimo. Il Milan sta bene ma la squadra di Conte è più forte. La proprietà ha investito tanto. L’obiettivo, grazie anche ai nuovi tesserati, deve essere lo Scudetto. Se l’Inter non dovesse vincere il campionato sarebbe un anno negativo”.

