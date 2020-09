Skriniar, il PSG studia l’affondo. Leonardo spera nel prestito, l’entourage apre. La situazione

Non solo Radja Nainggolan nel mirino del Paris Saint-Germain. Il club francese infatti, stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe iniziato a muovere qualche contatto anche per Milan Skriniar. Lo slovacco, durante la gestione Conte, ha perso quel ruolo di baluardo della difesa e titolare inamovibile avuto nei due anni di Spalletti, soprattutto in virtù di alcune difficoltà palesate con la difesa a tre. La possibilità di monetizzare con un profilo apparentemente inadatto al sistema di gioco di Conte, quindi, stuzzica e non poco l’Inter.

Il PSG ci prova anche per Skriniar: la posizione dell’Inter

Anche a Parigi però pare che la situazione economica non sia così idilliaca. Dopo il grande investimento fatto per riscattare Mauro Icardi (50 milioni di euro, inseriti però nel bilancio della scorsa stagione), infatti, anche il PSG deve fare i conti con la mancanza di liquidità come testimoniato dall’operazione in prestito con diritto di riscatto messa in piedi per Florenzi. La necessità di sostituire Thiago Silva però c’è, motivo per cui Leonardo avrebbe dato mandato ad un agente di individuare alcuni profili adatti, tra i quali è emerso proprio Skriniar. Per ora non risultano ancora contatti ufficiali tra Inter e PSG, mentre l’entourage di Skriniar pare aver già mostrato interesse per la soluzione transalpina. Nei prossimi giorni si attendono possibili sviluppi di mercato.

