Nuovo Stadio, è corsa contro il tempo: Inter e Milan vogliono risolvere prima delle elezioni

Inter e Milan vogliono accelerare sensibilmente sul nuovo stadio. Dopo l’accordo trovato con l’amministrazione milanese in merito alle cubature commerciale, arrivato a fine giugno, ora è necessario procedere con i discorsi, cercando una mediazione anche per quanto riguarda la rifunzionalizzazione. L’impatto richiesto farà aumentare i costi, ma ad oggi appare l’unica via possibile per ottenere il via libera da Palazzo Marino.

Inoltre, spiega Tuttosport, le milanesi devono accelerare anche per un altro motivo. Nella primavera del 2021, infatti, sono in programma le elezioni comunali in quel di Milano. Per evitare ulteriori lungaggini e rimpalli di responsabilità tra l’amministrazione uscente e la successiva in caso di altri ritardi, quindi, Scaroni ed Antonello dovranno muoversi. Si prospetta una vera e propria corsa contro il tempo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<