Borja Valero: “All’Inter anni felici, peccato non aver vinto un trofeo. Contentissimo di essere tornato”

Borja Valero, rientrato a Firenze dopo gli anni nella Milano nerazzurra, è stato ufficialmente presentato dalla sua Fiorentina. Il centrocampista spagnolo ha ricordato anche l’esperienza in maglia Inter, dove ha sempre dimostrato serietà e professionalità.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Borja Valero: “Oggi voglio dire solo cose felici, sono contentissimo di essere qua. Ringrazio l’Inter che mi ha portato in una squadra importante, dove ho passato anni felici: siamo stati vicini a vincere qualcosa, anche se è stato un peccato non riuscirci. Nella mia carriera ho vissuto bei momenti, ma non ho mai vinto e sarebbe stata la ciliegina sulla torta“.

Inoltre, qualche parola sul suo futuro: “Ora voglio essere un compagno in più per i giocatori, non voglio che l’affetto dei tifosi possa condizionare il mio ritorno: voglio conquistarmi l’affetto della gente giocando bene ora e non per i ricordi. Io penso di essere un giocatore valido per il club e voglio dimostrare a chi non è convinto che il mio ritorno è positivo“.

