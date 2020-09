TS – Una formazione da cessione: il 3-5-1-1 degli esuberi in casa Inter

L’Inter ha un solo ed unico obiettivo per sbloccare il proprio mercato in entrata: cedere gli esuberi. I giocatori che non sono previsti nell’idea di Conte per la rosa nerazzurra della prossima stagione, infatti, sono fin troppi, tanto da formare un’ipotetica formazione.

Tuttosport ha disposto in campo la formazione delle pababili (ed alcune già avvenute) cessioni in casa Inter, schierando un 3-5-1-1. In porta troviamo Brazao, ceduto in prestito al Real Oviedo; in difesa Godin, vicino al Cagliari, Ranocchia ed Asamoah; a centrocampo troviamo Lazaro (già ceduto al Borussia Mönchengladbach), Joao Mario, Brozovic, Vecino e Candreva, vicino al Genoa; dietro all’unica punta Ivan Perisic, compare il nome di Christian Eriksen.

