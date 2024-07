Di Marzio: “Perché l’Inter può prendere Ricardo Rodriguez”

Fra i nomi osservati con attenzione dall’Inter in difesa c’è anche Ricardo Rodriguez, classe 1992 che nel Torino nelle ultime stagioni ha agito sul centrosinistra in una difesa a tre. Attualmente lo svizzero – con un passato al Milan di tre anni e mezzo – è svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con i granata, al termine di un’esperienza quadriennale sotto la Mole.

Secondo Gianluca Di Marzio, il nome di Ricardo Rodriguez è entrato nella lista dei dirigenti dell’Inter, che vogliono sostituire l’infortunato Buchcanan con un profilo che faccia da alternativa a Bastoni, spostando così Carlos Augusto nuovamente in fascia come vice Dimarco.

Lo svizzero – sempre secondo l’esperto di mercato – viene preso in considerazione dai nerazzurri per diversi motivi. Il primo è tattico, essendo un difensore mancino abituato a giocare in una linea a tre. Il secondo è legato all’esperienza del giocatore (reduce dall’Europeo giocato con la Nazionale elvetica), che ha avuto modo di conoscere la Serie A dove milita ormai dal 2017, tolta una parentesi di sei mesi in prestito al Psv Eindhoven.

L’ultimo fattore è invece economico, perché Ricardo Rodriguez arriverebbe a parametro zero senza pretese eccessive per l’ingaggio. Una situazione differente rispetto a quella di Mario Hermoso, che ha tre anni in meno rispetto allo svizzero ma sarebbe anche più costoso, vista la richiesta di 5 milioni netti annuali che si scontra con la nuova politica di Oaktree, contraria ai grandi esborsi per parametri zero vicini o sopra i 30 anni.