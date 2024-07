Perché l’Inter dovrebbe RIPRENDERE Pirola (e perché no)

1 di 3

Con l’infortunio di Buchanan e il possibile addio di Stefan De Vrij, la difesè diventata il reparto dell’Inter oggetto di maggiori riflessioni per il futuro. In particolare, negli scorsi giorni Piero Ausilio ha dichiarato in modo esplicito come i nerazzurri cerchino un centrale di sinistra per coprire il vuoto lasciato dall’esterno canadese, con Carlos Augusto riproposto come vice-Dimarco.

Non c’è ancora un profilo ben definito di quello che potrebbe essere il nome scelto dalla dirigenza nerazzurra. Mario Hermoso a costo zero potrebbe essere un affare, ma il suo profilo non è pienamente in linea con la filosofia di Oaktree. In questo senso potrebbe rientrare, invece, il profilo di Jakub Kiwior, ma la trattativa con l’Arsenal rischia di essere complessa. Ecco perché nelle ultime ore avrebbe preso piede l’ipotesi di un ritorno di Lorenzo Pirola, attualmente alla Salernitana.

Pertanto, in attesa di conoscere novità concrete sul futuro della difesa, andiamo a esaminare perché l’Inter dovrebbe o non dovrebbe riprendere Pirola per la stagione 2024-25.

PERCHÉ SÌ>>>