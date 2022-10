L’Inter si gode Calhanoglu e pensa al rinnovo: c’è già la data

Con la rete siglata al Barcellona nel match di martedì sera, Hakan Calhanoglu è improvvisamente diventato l'eroe di cui l' Inter aveva assoluto bisogno in questo momento della stagione. Riproposto davanti alla difesa dopo gli esperimenti della passata stagione, il centrocampista turco ha dimostrato con una delle migliori prestazioni dell'anno di poter ampiamente ricoprire quel ruolo in assenza di Marcelo Brozovic.

Personalità e qualità al servizio dei compagni, ma anche un'intelligenza tattica che forse gli avversari non si aspettavano di trovare. Un giocatore sempre più determinante nel gioco di Simone Inzaghi, probabilmente giunto nel pieno della maturità calcistica. Questo l' Inter lo sa bene e, dopo averlo strappato un anno fa a costo zero ai cugini del Milan, vorrebbe subito intavolare le prime pratiche per il rinnovo. La scorsa estate l'ex rossonero venne infatti ingaggiato con un triennale, in scadenza dunque nel giugno 2024.

Come riportato da calciomercato.com, il club nerazzurro avrebbe già fissato un incontro durante la pausa dei Mondiali con l'entourage di Calhanoglu per iniziare a discutere il rinnovo. Questo non significa che un accordo verrà trovato in tempi brevi, ma che entro l'inizio della stagione 2023/24 potrebbe essere siglata una nuova intesa, ovviamente a cifre leggermente superiori rispetto agli attuali 5 milioni netti guadagnati. La volontà del centrocampista, tra l'altro, è quella di rimanere in maglia nerazzurra ancora per diversi anni.