Dove vedere Sassuolo-Inter, diretta tv e streaming del match

Tutte le informazioni necessarie per la visione della sfida

L' Inter , dopo la bella e sofferta vittoria contro il Barcellona , cerca continuità in campionato, dove l'attende il Sassuolo , una delle "bestie nere" delle ultime stagioni. I nerazzurri, ancora orfani di Lukaku e Brozovic , dovranno riuscire a rialzare la testa anche in Serie A, senza però dimenticare il ritorno contro i catalani di mercoledì. Sassuolo-Inter si giocherà sabato 8 ottobre alle ore 15.

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi , con commento tecnico di Simone Tiribocchi .

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sassuolo-Inter, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.