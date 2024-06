Incontro in sede all’Inter: TRIPLO affare in discussione

L’Inter sta portando avanti il suo calciomercato in entrata e in uscita. Dopo aver chiuso i colpi Zielinski, Taremi e Josep Martinez, i nerazzurri sono a un passo dal finalizzare due cessioni in prestito: Franco Carboni al River Plate e Sebastiano Esposito all’Empoli. Ma i movimenti, ovviamente, non finiscono qui.

Nella sede dell’Inter, in Viale della Liberazione, è infatti arrivato Pietro Accardi, nuovo direttore sportivo della Sampdoria. Secondo Calciomercato.it, nei discorsi ci sono ben tre nomi sul tavolo: due potrebbero andare in direzione Genova e l’altro verso Milano.

Partiamo dalle uscite: i profili sono quelli di Francesco Pio Esposito e Filip Stankovic. L’attaccante classe 2005, reduce dal prestito allo Spezia, è uno dei nomi più intriganti della sessione estiva in corso e piace anche a Torino e Cagliari, pronte a garantirgli il palcoscenico della Serie A. Curioso il fatto che suo fratello Sebastiano abbia appena lasciato proprio la Samp. Per quanto riguarda il portiere figlio di Dejan, si tratterebbe invece di una riconferma del prestito, visto che già nella passata stagione il serbo classe 2002 ha difeso la porta dei blucerchiati.

All’Inter piace invece Giovanni Leoni, giovanissimo difensore della Samp. Sul classe 2006, capace di conquistarsi la titolarità in Serie B nell’ultimo scorcio di stagione nonostante la poca esperienza, c’è però anche il forte interesse del Napoli. I liguri chiedono circa 5 milioni di euro per lasciarlo partire: l’Inter è disposta ad acquistarlo e lasciarlo una stagione in prestito a Marassi, mentre i partenopei utilizzerebbero la stessa formula, ma con l’accordo di riportare il giocatore alla base fra due anni.