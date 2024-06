Biasin: “Calhanoglu-Bayern, l’offerta è ancora possibile”

Continua a far discutere la vicenda che vede protagonista Hakan Calhanoglu, oggetto dei desideri del Bayern Monaco, con il turco che ha tuttavia preso una posizione chiara qualche giorno fa, esplicitando la volontà di rimanere all’Inter. Questa la ricostruzione della vicenda di Fabrizio Biasin nel corso di Cronache di Spogliatoio:

“Penso che sia finita. Calhanoglu si è espresso in maniera chiara, però non è che non è successo niente. Il corteggiamento del Bayern è stato ed è concreto, non è di una settimana fa ma è di almeno un paio di mesi fa. Il Bayern parla con Calhanoglu e il suo agente che informano l’Inter, in maniera molto corretta. Il turco ha sempre detto che rimane a Milano senza problemi, lui gradirebbe un rinnovo del contratto che l’Inter non intende concedergli: questo è un po’ il nodo, ma credo possa risolversi. Non escludo che il Bayern, se non dovesse arrivare al suo piano A (Palhinha, ndr), decida di fare un’offerta all’Inter per Calhanoglu. Ma io credo che, dopo quanto abbiamo letto l’altro giorno, Calhanoglu al 99% non si muova da Milano“.