Primo colpo AMERICANO dell’Inter: centrocampista a un passo

L’Inter guarda al presente, ma anche al futuro. Dopo aver messo a segno la doppietta Zielinski-Taremi a zero, oltre ad essersi sensibilmente avvicinato a Josep Martinez del Genoa, il club nerazzurro è vicino a chiudere un altro affare di calciomercato, questa volta col Venezia.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, Marotta e Ausilio avrebbero messo le mani su Tanner Tessmann, centrocampista americano classe 2001 in forza proprio ai lagunari. Le due società ne hanno parlato durante l’incontro nella sede di Viale della Liberazione svoltosi in questa settimana e l’accordo – ancora da finalizzare nei dettagli – prevede un acquisto del regista da parte dell’Inter e un immeddiato prestito al Venezia per la prossima stagione. Tesmmann rimarrebbe così nella sua attuale squadra per il 2024-25, unendosi ai nerazzurri nella stagione successiva.

Nell’affare dovrebbero rientrare due contropartite tecniche di proprietà dell’Inter, ovvero il portiere Filip Stankovic e l’attaccante Gaetano Oristanio, rispettivamente in prestito a Sampdoria e Cagliari nell’ultima annata.