VIDEO – Valentin Carboni MOSTRUOSO con l’Argentina

Ultimo impegno dell’Argentina prima della Coppa America, in amichevole contro il Guatemala, nel segno (anche) di Valentin Carboni. Il talento classe 2005 di proprietà dell’Inter è partito da titolare nella sfida, rendendosi protagonista di una prestazione mostruosa con un contributo fondamentale al 4-1 per la Seleccion. Fra le altre cose, Carboni è riuscito anche a conquistare il calcio di rigore del 2-1, trasformato dal capitano nerazzurro Lautaro Martinez. Guarda il video delle sue giocate in Guatemala-Argentina:

Valentin Carboni vs Guatemala pic.twitter.com/HdVJEl8gdm — XDcomps (@XDcomps) June 15, 2024