Mundo Deportivo – Inter, Thomas torna di moda: è l’alternativa a Kanté. Perisic la chiave?

Antonio Conte è alla ricerca di un altro centrocampista, oltre Vidal, muscolare da piazzare davanti alla difesa nerazzurra. Il sogno di mercato resta Kanté ma Thomas Partey, ghanese dell’Atletico Madrid, è un altro profilo che piace alla dirigenza dell’Inter.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo i nerazzurri potrebbero tornare alla carica nei prossimi giorni, proponendo a Simeone come contropartita tecnica Ivan Perisic.

Thomas ha una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro, sulle sue tracce c’è anche l’Arsenal che però al momento non è in possesso del tesoretto necessario. Così l’Inter potrebbe utilizzare la carta Perisic, rientrato dal prestito positivo con il Bayern Monaco, per abbassare la cifra prevista dalla clausola. Anche perché il croato piace tanto a Simeone.

