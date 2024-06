Inter, la prima cessione arriva OGGI: “Incasso da 4 milioni”

Il Cagliari è pronto a esercitare il diritto di riscatto per Gaetano Oristanio, fantasista di proprietà dell’Inter che nell’ultima stagione è stato impiegato spesso da Claudio Ranieri. Secondo L’Unione Sarda, il club sardo verserà – come da accordi – 4 milioni di euro nelle casse nerazzurre per prelevare il classe 2002.

Nel contratto, comunque, è inserita l’opzione di controriscatto per la dirigenza di Viale della Liberazione, che può quindi riportare Oristanio alla base per 4,5 milioni di euro. Una decisione verrà presa a breve, visto che i termini per finalizzare l’operazione sono compresi fra lunedì 10 e mercoledì 12 giugno.