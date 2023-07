In attesa di sbloccare la situazione Yann Sommer tra i pali l’Inter in queste ore ha impresso una forte accelerazione portandosi in assoluta pole position nella corsa a Lazar Samardzic, talentuoso centrocampista dell’Udinese. La dirigenza nerazzurra ha avviato le negoziazioni con un’offerta che, secondo indiscrezioni, dovrebbe partire da quota 15 milioni di euro più l’inserimento di Fabbian sul quale però il club interista intende mantenere il controllo con una clausola di riacquisto. Previsti nuovi contatti ad inizio settimana prossima, con il giocatore che secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha già un accordo con l’Inter. Gianluca Di Marzio specifica che l’operazione non è ancora conclusa, seppur ben avviata. E per La Gazzetta dello Sport le parti starebbero lavorando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra che complessivamente oscillerà tra i 18 e i 25 milioni di euro. Alfredo Pedullà si spinge oltre parlando di operazione in definizione a 25 milioni di euro e aggiunge: “Adesso non ci sono più dubbi, il futuro di Samardzic sarà nerazzurro”.

L’opinione di Passione Inter

La svolta su Samardzic è importante anche dal punto di vista dell’entusiasmo per i tifosi che negli ultimi giorni del mercato ristagnante iniziano ad alzare la tensione. Tecnicamente Samardzic è un giocatore molto interessante che in mano ad Inzaghi può fare cose importanti: ne abbiamo parlato in questo approfondimento ed in un video dedicato che trovi qui sotto.