L’Inter non molla Carlos Augusto, ma dipende da Gosens

Carlos Augusto continua ad essere un profilo apprezzato dalla società nerazzurra. Gli ottimi rapporti col Monza fanno si che l’esterno brasiliano sia più di un’opzione. L’ottima annata disputata con i brianzoli lo scorso ha attirato su di lui diverse squadre, tra cui anche la Juventus che devo però far uscire qualcuno sulla fascia sinistra prima di comprare.

Situazione simile in casa Inter, perché tutto dipende dal futuro di Robin Gosens. Il tedesco è in Giappone con la squadra e Inzaghi continua a schierarlo. Su di lui però c’è forte il Wolfsburg che lo riporterebbe in patria più che volentieri. I tedeschi devono però prima accontentare le richieste dell’Inter che per il suo esterno sinistro chiede non meno di 18 milioni.