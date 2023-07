Mkhitaryan, allarme rientrato: le condizioni

Henrikh Mkhitaryan aveva saltato il match amichevole di mercoledì contro l’Al Nassr per precuazione. Il motivo era una lombalgia da sovraccarico, dovuta alla preparazione in vista della prossima stagione di Inzaghi e del suo team. L’armeno è però tornato in gruppo ed ha già partecipato al primo allenamento dell’Inter a Tokyo. Possibile che faccia qualche minuto già nella gara in programma contro il Psg.