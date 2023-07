Bayern Monaco-Kawasaki Frontale, Sommer ancora titolare

Yann Sommer è destinato a vestire la maglia dell’Inter. I tedeschi del Bayern Monaco però preferiscono fare finta di niente. Nonostante la trattativa sia più che avviata, il portiere svizzero è sceso in campo dal primo minuto nell’amichevole che i bavaresi stanno disputando contro il Kawasaki Frontale. Esattamente ciò che è successo nel match contro il Manchester City, in cui lo svizzero ha rischiato di far subire gol alla propria squadra con una papera clamorosa.