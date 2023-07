VIDEO – Sommer, testa già all’Inter? Rischia la PAPERA CLAMOROSA!

Yann Sommer è l’obiettivo dell’Inter per la porta e il suo trasferimento dal Bayern Monaco sembra questione di giorni. Tuttavia, il portiere elvetico si sta regolarmente allenando con i bavaresi e, oggi, è partito titolare nell’amichevole contro il Manchester City. Tuttavia, ha rischiato di commettere una papera clamorosa.

Come si può vedere nel video qui sotto, Sommer è incespicato goffamente sul pallone dopo un retropassaggio di Upamecano, salvandosi poi in calcio d’angolo in due tempi. Un intervento non all’altezza delle sue qualità. Che il portiere svizzero fosse un po’ deconcentrato e con la testa già all’Inter?