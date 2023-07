È passato poco più di un mese mezzo dalla finale di Champions League tra Inter e Manchester City. I nerazzurri sono usciti da Istanbul immeritatamente sconfitti, dimostrando al mondo intero di poter competere alla pari con i top club europei. Eppure, questo non sembra bastare ai bookmakers, che non vedono i nerazzurri come una seria pretendente alla vittoria finale.

Secondo i maggiori siti di scommesse, infatti, l’Inter sarebbe dietro non solo a squadre come Manchester City (nuovamente favorito), Real Madrid e Paris Saint-Germain, ma anche a Manchester United e Arsenal, non presenti nella scorsa edizione. Per Snai e Sisal, i nerazzurri hanno la stessa quotazione del Napoli, rispettivamente 20 e 25.

Per il sito Planet Win, invece, i partenopei sarebbero dei candidati nettamente più credibili: Napoli a 17 e Inter a 26. Anche il Newcastle (21) è più quotato dell’Inter. Stessa cosa per Eurobet, dove la vittoria nerazzurra è data 31, dietro anche al Borussia Dortmund e allo stesso livello dell’Atletico Madrid. Inter avanti, invece, rispetto alle altre due italiane, Milan e Lazio.

I bookmakers, dunque, non sembrano tenere in grande considerazione la squadra nerazzurra, probabilmente a causa anche delle cessioni di Onana e Brozovic, e dell’addio di Lukaku. A Inzaghi e i suoi uomini il compito di stupire tutti ancora una volta.