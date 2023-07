La Leaga Serie A ha ufficializzato il tabellone della prossima edizione della Coppa Italia, che vedrà l’Inter difendere il titolo per il secondo anno consecutivo. Nessuna modifica al format e come da consuetudine, i nerazzurri entreranno in gioco solo dagli ottavi di finale.

Le possibili avversarie della squadra di Inzaghi sono: Cesena, Virtus Entella, Bologna, Hellas Verona e Ascoli. Non ci potrà essere la replica della finale dello scorso anno, con Inter e Fiorentina che, invece, potrebbero incontrarsi ai quarti. Ipotesi derby contro il Milan in semifinale.

Di seguito il tabellone completo della Coppa Italia con tutte le gare: