Simone Inzaghi si prepara alla terza stagione alla guida dell’Inter che dopo i risultati dell’ultima annata intende blindare l’allenatore ed evitare che inizi il campionato con il contratto in scadenza al 30 giugno 2024. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, al rientro dalla tournée in Giappone l’allenatore avrà il rinnovo di contratto con prolungamento di due anni per gratificarlo visti gli obiettivi raggiunti e rinforzare la sua posizione.

L’opinione di Passione Inter

Iniziare la stagione con il contratto in scadenza è un rischio, considerando inoltre che gli ultimi risultati (soprattutto la finale di Champions League) hanno fatto drizzare le antenne anche ad importanti club europei in cerca di allenatore. Consolidare la posizione del tecnico in un periodo di profonda rivoluzione è un messaggio importante che andrà poi accompagnato dai fatti e dalla fiducia anche nei momenti difficili.