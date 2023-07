Dybala ha scelto di nuovo la Roma, per ora niente Inter

La storia tra Paulo Dybala e l’Inter sembra quella di due innamorati, spesso vicini ma mai insieme. A dividerli lo scorso anno è stata l’ex di turno, Romelu Lukaku, che ha fatto perdere l’occasione ai nerazzurri di prendere la Joya a parametro zero. Risultato? Ora l’Inter è senza attaccante e Dybala sta bene alla Roma.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il 30 luglio scade la clausola dell’argentino fissata a 12 milioni che avrebbe permesso a chi interessato di acquistarlo per una cifra modica. Nonostante non sia arrivato il rinnovo coi giallorossi, Dybala resterà a Roma, respingendo le avances ricevute nell’ultimo periodo.

Nell’ultimo mese il suo entourage era stato contatto oltre che dall’Inter, anche dal Chelsea e dall’Arabia. Quest’ultima ipotesi mai presa in considerazione dal classe 1993, intenzionato a rimanere in un Campionato che non gli faccia perdere visibilità. L’obiettivo è rimanere nel gruppo della Nazionale, puntando alla convocazione per i prossimi Mondiali e la prossima Copa America.