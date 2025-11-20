Calhanoglu tra rinnovo e Galatasaray: cosa succede a gennaio

Negli ultimi giorni si è parlato parecchio del futuro di Hakan Calhanoglu per via di voci insistenti circolate prevalentemente in Turchia. Pare infatti che il Galatasaray voglia tornare alla carica per il centrocampista dell’Inter, dopo una serie di tentativi andati a vuoto la scorsa estate nel momento in cui la frattura con il club nerazzurro sembrava insanabile.

Quest’oggi, a fare chiarezza sul futuro dell’ex Milan, ci ha pensato il Corriere della Sera con nuove indiscrezioni. Il quotidiano, infatti, ha definito “un’operazione impossibile” quella su cui il Galatasaray vorrebbe lavorare a gennaio per portare Calhanoglu in Turchia. Per l’Inter il regista è in questo momento intoccabile e un suo addio non è affatto contemplato.

Al contrario, invece, dalle parti di Viale della Liberazione sono pronti ad intraprendere un nuovo dialogo con il suo entourage per ragionare su un possibile rinnovo. L’attuale contratto di Calhanoglu va in scadenza nel giugno 2027: ad oggi è ancora presto per avanzare delle previsioni, ma rispetto a qualche mese fa il prolungamento non è visto più come uno scenario irrealizzabile.