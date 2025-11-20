Contatto Inter-Adeyemi: annuncio improvviso in Germania

Dopo i numerosi tentativi fatti la scorsa estate per Ademola Lookman, l‘Inter non sembra essersi arresa all’idea di poter aggiungere al proprio organico un calciatore con determinate caratteristiche. Da anni non si vede infatti in maglia nerazzurra un attaccante che fa dell’uno contro uno il suo punto di forza, dotato di imprevedibilità soprattutto contro squadre ordinate che tendono a non concedere spazi in difesa.

Un identikit che ben si sposa con le caratteristiche di Karim Adeyemi, attaccante di proprietà del Borussia Dortmund che più volte è stato accostato al campionato italiano. Stando a quanto riferito in Germania dalla Bild, il classe 2002 avrebbe deciso di rifiutare il rinnovo di contratto proposto dal club e aprire di conseguenza all’addio. Il suo attuale accordo con i gialloneri ha scadenza fissata per il giugno 2027.

L’Inter avrebbe già preso contatti con l’entourage di Adeyemi, per capire innanzitutto se da parte del calciatore vi sarebbe la disponibilità a sposare il progetto nerazzurro. A quel punto, sarebbe più un’operazione da portare a termine la prossima estate, con l’obiettivo di strappare anche un accordo economico favorevole facendo leva sulla scadenza contrattuale dell’anno successivo.