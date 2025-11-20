Allerta meteo su Inter-Milan: cosa succede al derby
Cosa dicono le previsioni meteo
E’ stata diramata un’allerta meteo ufficiale in vista del derby tra Inter-Milan in programma domenica 23 novembre alle 20.45 (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-MILAN). Il derby della Madonnina, come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, è infatti a rischio neve a causa della gelida incursione prevista sulla città di Milano.
Si tratta di un’ipotesi piuttosto probabile, stando alle previsioni meteo degli ultimi giorni. E’ infatti atteso un crollo improvviso delle temperature che presumibilmente si avvicineranno allo zero proprio a ridosso del fischio d’inizio di Inter-Milan delle 20.45. L’ultima volta che un derby di Milano si giocò su un San Siro imbiancato fu il 24 febbraio del 2013, quando Schelotto siglò il gol del definitivo pareggio dopo la rete iniziale di El Shaarawy.