Dove vedere Inter-Milan, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire il derby di Milano
Quando si gioca Inter-Milan, 12^ giornata Serie A
Dopo l’ultima pausa Nazionali del 2025, ecco che l’Inter di Cristian Chivu torna in campo con uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Domenica 23 novembre alle 20.45 a San Siro si gioca il Derby di Milano tra Inter-Milan. Una stracittadina che può indirizzare già adesso l’andamento della stagione dell’una o dell’altra formazione, con i nerazzurri per il momento in vetta al campionato con due soli punti di vantaggio sui rossoneri.
Inter-Milan, dove vederla: DAZN o Sky?
Inter-Milan verrà trasmessa domenica 23 novembre 2025 alle ore 20:45 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Inter-Milan sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Milan in diretta insieme a voi!