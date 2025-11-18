Probabili formazioni Inter-Milan: doppio ballottaggio

E’ finalmente tempo di derby della Madonnina: Inter e Milan si affronteranno a San Siro questa domenica 23 novembre alle ore 20.45. Una gara che arriva con tante incognite legate ai numerosi impegni dei calciatori dell’una e dell’altra formazione durante la sosta dedicata alle Nazionali. Atteso inoltre il rientro dal primo minuto di alcuni protagonisti reduci da infortuni: Thuram ha potuto migliorare la propria condizione durante la pausa ad Appiano, mentre Rabiot ha completamente smaltito l’infortunio del mese scorso.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Milan: