18 Novembre 2025
Probabili formazioni Inter-Milan: doppio ballottaggio
Le possibili scelte del derby di Milano
E’ finalmente tempo di derby della Madonnina: Inter e Milan si affronteranno a San Siro questa domenica 23 novembre alle ore 20.45. Una gara che arriva con tante incognite legate ai numerosi impegni dei calciatori dell’una e dell’altra formazione durante la sosta dedicata alle Nazionali. Atteso inoltre il rientro dal primo minuto di alcuni protagonisti reduci da infortuni: Thuram ha potuto migliorare la propria condizione durante la pausa ad Appiano, mentre Rabiot ha completamente smaltito l’infortunio del mese scorso.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Milan:
23 Novembre 2025 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 36 Darmian, 11 Luis Henrique, 30 Carlos Augusto, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 14 Bonny, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Acerbi-Bisseck 55-45%, Sucic-Zielinski 55-45%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Mkhitaryan
diffidati
Nessuno
Milan 3-5-2
Formazione13 – Maignan 23 – Tomori 46 – Gabbia 31 – Pavlovic 56 – Saelemaekers 19 – Fofana 14 – Modric 12 – Rabiot 2- Estupinan 11 – Pulisic 10 – Leao Massimiliano Allegri
Panchina
1 P. Terracciano, 37 Pittarella, 24 Athekame, 5 De Winter, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 4 Ricci, 18 Nkunku
Ballottaggi
Estupinan-Bartesaghi 55-45%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Gimenez
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: