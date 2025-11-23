23 Novembre 2025
Inter-Milan, formazioni UFFICIALI: Chivu sceglie Sucic
Le scelte di Chivu e Allegri
Ci siamo, dopo due settimane di attesa è finalmente giunto il momento del Derby di Milano tra Inter-Milan. Da pochi istanti i due allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione andando a definire alcuni ballottaggi che si erano portati dietro sino a questo pomeriggio. Tra i nerazzurri, ad esempio, Sucic e Acerbi hanno avuto la meglio su Zielinski e Bisseck, mentre Carlos Augusto prenderà il posto dell’infortunato Dumfries.
Queste le formazioni ufficiali di Inter-Milan, big match della dodicesima giornata di Serie A:
23 Novembre 2025 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 30 – Carlos Augusto 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 36 Darmian, 11 Luis Henrique, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 14 Bonny, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Mkhitaryan, Dumfries
diffidati
Nessuno
Milan 3-5-2
Formazione13 – Maignan 23 – Tomori 46 – Gabbia 31 – Pavlovic 56 – Saelemaekers 19 – Fofana 14 – Modric 12 – Rabiot 33 – Bartesaghi 11 – Pulisic 10 – Leao Massimiliano Allegri
Panchina
1 P. Terracciano, 37 Pittarella, 24 Athekame, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 4 Ricci, 18 Nkunku
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Gimenez
diffidati
Nessuno
Arbitro: Simone Sozza
Assistenti: Peretti – Colarossi
Quarto Uomo: Marcenaro
Var: Aureliano AVar: Di Paolo