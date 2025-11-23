Inter-Milan, formazioni UFFICIALI: Chivu sceglie Sucic

Ci siamo, dopo due settimane di attesa è finalmente giunto il momento del Derby di Milano tra Inter-Milan. Da pochi istanti i due allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione andando a definire alcuni ballottaggi che si erano portati dietro sino a questo pomeriggio. Tra i nerazzurri, ad esempio, Sucic e Acerbi hanno avuto la meglio su Zielinski e Bisseck, mentre Carlos Augusto prenderà il posto dell’infortunato Dumfries.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Milan, big match della dodicesima giornata di Serie A: