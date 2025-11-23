Marotta: “Derby Scudetto? Fondamentale una cosa”

Intervenuto insieme al collega e rivale Paolo Scaroni in diretta su Dazn nel pre-partita di Inter-Milan, il presidente Giuseppe Marotta ha parlato del Derby di questa sera. Dal tema stadio, divenuto di proprietà dei due club da poche settimane, alla valenza del match di questa sera in ottica scudetto. Ecco le parole del numero uno nerazzurro:

SAN SIRO – “Primo derby nello stadio di proprietà? Un fatto storico, data che rimarrà nella storia del calcio italiano. Dobbiamo avere rispetto per questa icona strutturale, l’obbligo nostro è di continuare costruendo un nuovo contenitore che dia le stesse possibilità”.

DERBY – “Derby scudetto? L’aspetto più bello del calcio, unisce e mette in ballo una competizione dove la vittoria è fondamentale. Il derby ha un fascino particolare, al di là della classifica. Per noi è importante mantenere questo ruolino positivo, fare una bella prestazione. Ma per lo scudetto ci sono tante giornate, tantissimi punti e diversi rivali”.

PLAYOFF MONDIALI – “Possibilità di far preparare al meglio i playoff della Nazionale? Credo che come club dovremo metterci a disposizione per arrivare nel miglior modo possibile. L’Italia non può non partecipare ai Mondiali, l’Inter di sicuro si metterà a disposizione per agevolare il cammino della Nazionale”.