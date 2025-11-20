Mkhitaryan brucia le tappe: c’è la data del rientro in campo

In leggero anticipo rispetto alle previsioni iniziali, Mkhitaryan sta per tornare a disposizione di Cristian Chivu. A poco più di un mese di distanza dall’infortunio muscolare rimediato in occasione di Napoli-Inter lo scorso 25 ottobre, il centrocampista armeno ha quasi del tutto completato il programma di riabilitazione e da settimana prossima tornerà a lavorare in gruppo.

L’ex Roma non sarà chiaramente a disposizione né domenica sera contro il Milan, ma neanche pochi giorni più tardi quando l’Inter sarà di scena a Madrid nel match di Champions League contro l’Atletico. La prima convocazione di Mkhitaryan dovrebbe invece avvenire per la gara di campionato contro il Pisa in programma domenica 30 novembre.

Ancora una volta, il centrocampista è riuscito a bruciare le tappe: l’obiettivo iniziale dei medici era quello di riportarlo a disposizione di Chivu tra le gare di inizio dicembre contro Venezia in Coppa Italia o Como in Serie A. Ma il duro lavoro svolto nelle ultime settimane ha consentito a Mkhitaryan di migliorare giorno per giorno la sua condizione e poter anticipare di una settimana il suo ritorno in gruppo.