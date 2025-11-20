Dumfries KO al derby: zero chance per Chivu

A meno di clamorosi miracoli inattesi, Denzel Dumfries non prenderà parte al derby tra Inter-Milan di domenica sera. L’olandese avverte ancora forte dolore alla caviglia sinistra e non riesce dunque ad allenarsi insieme ai compagni. L’infortunio, accusato nel match contro la Lazio, sembra essere peggiorato nelle giornate trascorse nel ritiro dell’Olanda, nonostante l’esterno non sia stato impiegato nei match ufficiali e sia rientrato in largo anticipo ad Appiano Gentile.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, Dumfries dovrebbe addirittura finire fuori dai convocati domenica sera per Inter-Milan. L’obiettivo dello staff medico nerazzurro in questo momento è quello di riportarlo in condizione entro il weekend, ma con l’obiettivo di restituire il calciatore a Chivu in vista della delicatissima trasferta di Champions League di mercoledì 26 novembre sul campo dell’Atletico Madrid.

Come già raccontiamo da giorni, si va dunque verso la presenza dal primo minuto sulla corsia di destra di Carlos Augusto. Il brasiliano è nettamente favorito rispetto al connazionale Luis Henrique, mentre Darmian è al rientro da un lungo infortunio al polpaccio ed anche in caso di recupero non sarebbe comunque pronto per partire dall’inizio.