Calhanoglu a SORPRESA: “Mercato? Sempre sognato una squadra”

Negli ultimi anni uno dei punti di forza della rosa dell‘Inter targata Simone Inzaghi è sempre stato il centrocampo con tanti giocatori di qualità che hanno trascinato la squadra sia in Italia che in Europa. Uno dei volti più importanti della mediana nerazzurra è da ormai quattro stagioni Hakan Calhanoglu che ha saputo conquistare l’affetto dei tifosi, dopo il suo arrivo da una rivale come il Milan.

Il centrocampista turco ha saputo reinventarsi nel ruolo di regista davanti alla difesa grazie alle sue abilità tecniche ma anche per merito del lavoro svolto con Inzaghi e il suo staff. Tuttavia, già la scorsa estate ci sono state molte sirene di mercato sul numero 20 dell’Inter e potrebbero tornare pure a fine campionato con la squadra del suo cuore in testa dopo le ultime dichiarazioni.

La società nerazzurra vorrebbe infatti tenere Calhanoglu ma in un’ottica di ringiovanimento potrebbe cederlo. Intanto lui svela il suo sogno per il finale di carriera: “Sono molto felice all’Inter ma non so cosa riserva il futuro. Vorrei trasferirmi al Galatasaray, sarebbe un sogno per me indossare un giorno quella maglia”, ammette ai microfoni del giornale turco Sabah.