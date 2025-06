“Cambiamenti necessari”: l’Inter apre al DOPPIO addio

La nuova guida tecnica di Cristian Chivu garantirà continuità con la gestione Inzaghi, specie nelle sue battute iniziali, ma i cambiamenti all’Inter non mancheranno. Anzi, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, quest’ultimi saranno “necessari” soprattutto in difesa, un reparto che ha scricchiolato a più riprese nella scorsa stagione, specie nelle ultime gare.

Le novità potrebbero arrivare non solo in entrata, ma anche in uscita, con due giocatori che potrebbero lasciare l’Inter in estate. Il primo è Francesco Acerbi, scudiero di Inzaghi, che potrebbe non essere più così fondamentale senza il tecnico piacentino, vista anche l’età molto avanzata. L’altro nome è quello di Yann Bisseck.

Il tedesco potrebbe salutare nel caso in cui arrivasse un’offerta interessante, da circa 40 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe da tempo il corteggiamento di alcuni club di Premier League. Nel frattempo, l’Inter sembra pronta ad affondare per regalare a Chivu un nuovo rinforzo in difesa.