L’annuncio in DIRETTA del ds della Lazio su Rovella all’Inter

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter non sembra essere più così certo, con l’interesse del Galatasaray per il centrocampista turco. I nerazzurri, allora, starebbero già valutando delle alternative, con il nome di Nicolò Rovella della Lazio, in cima alla lista dei preferiti.

Il biancoceleste piace già da tempo all’Inter, ma il suo acquisto potrebbe non essere così semplice. Di Rovella ha parlato il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, intervistato dai Rai Due, nel corso della trasmisisone Non solo Mercato. Il dirigente ha sottolineato la volontà di non cedere il giocatore, al netto della clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che nel caso venisse pagata renderebbe inevitabile il suo addio.

Queste le sue parole:

“Non ci priveremo di quei calciatori sui quali stiamo costruendo un percorso. Nessuno dei big è sul mercato. Purtroppo Rovella ha una clausola di tot milioni e non possiamo farci nulla. Se dipendesse dalla Lazio, non andrebbe via a nessuna cifra, come fatto per altri calciatori, per i quali abbiamo ricevuto delle offerte allettanti”.