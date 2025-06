Nuovo modulo per l’Inter: c’è la conferma di Chivu

C’è grande curiosità in casa Inter per la prima partita con Cristian Chivu in panchina. Dopo quattro anni, i nerazzurri sono pronti ad aprire un nuovo ciclo, che partirà con l’esordio al Mondiale per Club, contro il Monterrey.

A poche ore dalla gara, il tecnico è stato intervistato da DAZN e ha risposto anche a una domanda sul modulo che l’Inter potrebbe adottare sotto la sua guida, confermando come in futuro la squadra potrebbe adottare anche uno schieramento tattico inedito.

Queste le sue parole:

MONDIALE – “Che emozioni provo per l’esordio al Mondiale? Le emozioni di tutte le altre partite. La responsabilità è altissima e non vediamo l’ora di iniziare questa competizione. Domani avremo la prima in uno stadio bello e storico. Siamo pronti”.

GRUPPO – “La serenità va trovata in fretta, anche se le cicatrici e l’amarezza ti rimangono in bocca. La stagione però non è finita e bisogna concluderla al meglio, per lasciarsi alle spalle l’amarezza di fine stagione. Il calcio è questo, bisogna accettare le sconfitte e imparare, guardando sempre in avanti”.

THU-LA – “Ho parlato tanto con Thuram e Lautaro? I colloqui individuali mi servono per avere il feedback da loro e capire i loro pensieri, le loro ferite. Servono per non spingere oltre, per avere sensibilità, trasmettendo entusiasmo e responsabilità”.

MODULO – “Nuovo modulo? Queste squadra potrebbe farlo se ci si prepara al meglio per farlo. Noi lavoreremo per mantenere i principi e aggiungere qualcosina in più. I numeri, i sistemi, i metodi servono solo per scriverli sulla lavagna e sui giornali. Per il resto serve tanta flessibilità per non dare punti di riferimento e divertirsi allo stesso tempo”.

NUOVI ACQUISTI – “Sucic e Luis Henrique subito titolari? Abbiamo avuto l’opportunità di aggiungere giocatori e ovviamente li vedremo in campo al Mondiale per Club. Se dall’inizio o da subentrati è da valutare”.