BLITZ Inter per il colpo in difesa: “Subito a Milano”

La coda lunga del Mondiale per Club non dovrebbe rallentare i piani dell’Inter per quanto riguarda la programmazione della prossima stagione. I nerazzurri hanno già messo a segno due colpi, ma l’intenzione è di rinnovare ulteriormente la rosa a disposizione di Chivu, soprattutto in difesa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la pista che porta a Giovanni Leoni del Parma non sembra essere troppo agevole, vista la valutazione di 40 milioni di euro e la concorrenza di altri club, il Milan su tutti. Per questo motivo, in nerazzurri sembrerebbero pronti ad accelerare in modo deciso per un altro profilo: Christian Mosquera del Valencia.

Il classe 2004 è in scadenza di contratto il prossimo anno e il rinnovo sembra essere in stallo. Potenzialmente potrebbe arrivare a zero, ma, come scrive il quotidiano, l’Inter “vuole tentare di forzare la mano prima per farlo arrivare subito a Milano”.