Cambiano i piani nella difesa dell’Inter: dopo un ADDIO rinnova De Vrij

Il reparto difensivo dell’Inter può subire grandi cambiamenti nel corso delle prossime sessione di mercato, ormai questo è un tema noto in casa nerazzurra. La rosa di Simone Inzaghi ha bisogno di essere ringiovanita specialmente il reparto arretrato e l’arrivo nel corso dell’ultima estate di Tomas Palacios va proprio in questa direzione.

Tra i nomi seguiti con più interesse da parte della dirigenza nerazzurra c’è anche quello del classe 1999 Jaka Bijol, centrale sloveno di proprietà dell’Udinese. I tifosi però si domandano quali siano i difensori oggi presenti nella rosa dell’Inter che possono partire nelle prossime sessioni di mercato.

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione digitale, oggi spiega che sono in netta crescita le probabilità che nei prossimi mesi Stefan De Vrij rinnovi il suo contratto con la società. Il difensore olandese, in queste ultime settimane chiamato a sostituire l’infortunato Acerbi, ha fornito delle prestazioni eccellenti e ha riguadagnato un posto di fiducia nelle gerarchie di Inzaghi.

Per De Vrij quindi si alzano le possibilità di una permanenza all’Inter anche l’anno prossimo mentre rischiano di essere in calo quelle dell’altro difensore ex Lazio, Francesco Acerbi. Il difensore classe 1988 compirà 37 anni a febbraio e in questa stagione è spesso vittima di problemi muscolari che non riesce a superare con facilità. Sarà infatti indisponibile anche lunedì per la trasferta da ex sul campo della Lazio.

Lo scenario che potrebbe configurarsi nei prossimi mesi è quindi quello di un addio di Acerbi con rinnovo e permanenza di De Vrij che fino a poco tempo fa sembrava invece sul punto di partire essendo in scadenza a giugno 2025. A quel punto l’Inter potrà andare a ringiovanire la difesa con un colpo in estate.