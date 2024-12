Bastoni a sorpresa: “Inter? Ho pregato di andare via”

Questa mattina il quotidiano Libero ha pubblicato un’intervista ad Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter che è ormai un punto fermo della squadra da diversi anni. Il centrale classe 1999 ha parlato del presente del gruppo allenato da Simone Inzaghi e del suo futuro in nerazzurro.

Bastoni ha poi svelato anche un retroscena risalente al suo primo anno all’Inter durante il quale l’allenatore era Antonio Conte. Il difensore oggi titolare anche in Nazionale, ha svelato di aver avuto paura di non giocare in quella stagione per via dell’alta concorrenza, queste le sue esatte parole.

È vero che, al tuo primo anno all’Inter, Conte ha dovuto convincerti a rimanere? “Sì, l’ho quasi pregato di andar via perché c’erano Godin, Skriniar, De Vrij… Ho pensato “cosa resto a fare qua?”. È stato lui a insistere e mi ha trovato spazio”.

Uno scenario che ad oggi fa quasi sorridere visto che Bastoni è un punto fisso dell’undici titolare dell’Inter e nessun tifoso vorrebbe vederlo partire mentre degli altri tre forti difensori che rappresentavano la sua concorrenza, solo De Vrij è ancora oggi in nerazzurro e ci sono inoltre novità sul suo contratto.