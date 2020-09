Test atletici ad Appiano, Candreva il migliore: convincerà Conte?

Antonio Candreva, con l’arrivo di Hakimi, è finito nella lista dei cedibili di Antonio Conte e della società. Per questo motivo sta cercando di mettersi in mostra pur di restare a Milano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri ad Appiano Gentile sono stati svolti i test atletici, tra cui il famosissimo K5.

Le condizioni generali della squadra, dopo pochi giorni di allenamento, sono molto buone e Conte è rimasto molto soddisfatto dai risultati dei test a due settimane dall’inizio della nuova stagione di Serie A contro la Fiorentina a San Siro. A rivelarsi il migliore nei test atletici è Antonio Candreva che si è rivelato in pole position. Servirà a convincere Conte e a conquistarsi la permanenza in nerazzurro?

