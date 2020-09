TS – Lautaro, il Barça ci riprova: Inter pronta a blindarlo

Nonostante l’intenzione del Barcellona di provare in extremis un nuovo assalto all’attaccante argentino dell’Inter Lautaro Martinez, il destino del Toro con ogni probabilità sarà nerazzurro. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti, i segnali che arrivano dall’ambiente catalano dopo l’incontro con i procuratori di Lautaro lasciano presagire una permanenza in nerazzurro dell’attaccante. Il club di Bartomeu infatti non è riuscito ad andare oltre i 65 milioni più Junior Firpo, cifra ritenuta troppo bassa dal club nerazzurro, che ne chiedeva almeno 20 in più.

Adesso l’Inter è pronta a blindare l’argentino, offrendo un rinnovo da oltre 5 milioni a stagione.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<