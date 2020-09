Kumbulla, c’è anche il Milan: sarà derby? Ma il Verona continua a sparare alto

Non solo Inter e Lazio, su Marash Kumbulla c’è anche il Milan. Secondo quanto riportato da L’Arena infatti, sul giovane difensore marocchino dell’Hellas Verona dopo i tentennamenti delle due pretendenti anche i rossoneri si sono interessati al calciatore. L’ostacolo principale però, resta la richiesta del ds del club veronese Maurizio Setti, il quale sembra deciso a non scendere sotto i 30 milioni di euro. L’Hellas infatti ha già ricavato una buona somma attraverso le cessioni di Sofyan Amrabat alla Fiorentina e Amir Rrahmani al Napoli, motivo per cui non ha bisogno di cedere, e potrebbe anche trattenere Kumbulla a Verona per almeno un altro anno.