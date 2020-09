SM – Eriksen, anche lo Zenit interessato. Addio amaro dopo soli 6 mesi? Le ultime

Quello di Christian Eriksen continua a essere un nome caldo all’interno di questa sessione di calciomercato per l’Inter. Il centrocampista danese arrivato a gennaio dal Tottenham infatti ha deluso le aspettative fino a questo momento, e non è da escludere una sua partenza già dopo soli 9 mesi. Secondo SportMediaset inoltre anche lo Zenit San Pietroburgo si è interessato al calciatore, anche se non ci sono ancora vere e proprie offerte.

L’ex Tottenham purtroppo non è mai riuscito a integrarsi alla perfezione negli schemi del tecnico Antonio Conte, finendo quasi sempre relegato in panchina a favore di Gagliardini, più congeniale al 3-5-2 del tecnico leccese, motivo per cui potrebbe essere sacrificato per arrivare al suo pupillo N’golo Kantè.