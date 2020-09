Candreva-Sampdoria, c’è il sì dell’Inter! Per Dalbert ci sono quattro offerte

E’ stata una giornata movimentata per il mercato dell’Inter, con molte novità sia sul fronte entrate – con l’ufficialità di Andrea Pinamonti dal Genoa – ma anche su quello delle uscite. Tutte le trattative sono strettamente collegate e dunque il formalizzarsi di una può aprire le porte dell’altra come nel caso Godin-Vidal.

Nel pomeriggio però è stato protagonista anche un altro interista, ovvero Antonio Candreva. L’esterno – in uscita – è entrato nel mirino di alcuni club di Serie A ed al momento sembra averla spuntata la Sampdoria che ha superato la concorrenza di Genoa e Fiorentina. Come riportato da Alfredo Pedullà infatti c’è l’accordo tra l’Inter e i blucerchiati per il passaggio di Candreva e la buona riuscita dell’operazione ora dipenderà solo dalla sua volontà. L’offerta per l’ingaggio è di 1,6 milioni a stagione più bonus.

Per Dalbert invece sono arrivate per ora solo quattro offerte per il prestito, ma i nerazzurri hanno chiuso la porta: uscirà soltanto a titolo definitivo.

