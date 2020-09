SI – Godin vicino all’addio, c’è il via libera per Vidal! Contatti frequenti con l’entourage

Siamo alle ore decisive per il mercato dell’Inter. Diego Godin non più al centro del progetto di Antonio Conte e dunque lascerà Milano. Sul difensore uruguaiano è piombato con prepotenza il Cagliari che è ad un passo dal piazzare un grandissimo colpo per la storia della società, riuscendo ad ingaggiare un campione del calibro di Godin.

La trattativa è ad un passo dalla formalizzazione ufficiale dopo l’accordo trovato tra le due società e soprattutto per la buonuscita del difensore. Dopo il suo addio – riporta Alfredo Pedullà – ci sarà il via libera l’arrivo a Milano di Arturo Vidal. L’avventura del cileno al Barcellona è terminata ormai da tempo e l’Inter ha già trovato l’accordo per il suo trasferimento. All’inizio della settimana prossima potrà arrivare l’annuncio ufficiale: i contatti con l’entourage infatti sono ripresi con costanza.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<