Mercato – Il Genoa insiste per Ranocchia: si attende ancora la sua decisione

Mentre l’Inter agli ordini di Antonio Conte ha iniziato con le prime amichevoli pre campionato (domani altro incontro a San Siro contro il Pisa), negli uffici di Via della Liberazione si lavora incessantemente per regalare al tecnico la rosa completa nel più breve tempo possibile. I nomi sia in entrata che in uscita sono tanti, e il mercato entra nella fase calda.

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Andrea Pinamonti, la società nerazzurra continua a parlare con il Genoa per Andrea Ranocchia. Il difensore dell’Inter è ormai fuori dal progetto ed il club rossoblù – come riporta Alfredo Pedullà – ci sta provando con insistenza. Il difensore azzurro si è preso qualche giorno per decidere con la sua famiglia, ma nonostante il continuo pressing non ha ancora fatto sapere la sua scelta. La trattativa dunque al momento è ferma.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<