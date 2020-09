Dove vedere Inter-Pisa, la prima stagionale a San Siro

Terzo appuntamento stagionale per l’Inter di Antonio Conte che domani pomeriggio alle ore 18:00 affronterà il Pisa. Dopo la vittoria per 5-0 sul Lugano ed il 7-0 di oggi contro la Carrarese, i nerazzurri tornano a giocare a San Siro. L’ultima volta fu per la sfida contro il Napoli lo scorso luglio.

Dove vedere Inter-Lugano

Ecco il comunicato del club per il match di domani sera:

“Inter-Pisa si disputerà alle 18:00 di sabato 19 al Meazza: i tifosi nerazzurri potranno seguire la preparazione al match e la cronaca in tempo reale con foto e contributi dallo stadio su Inter.it, sull’app ufficiale del Club e sui canali social.

La partita sarà poi trasmessa in differita:

alle 23:30 in streaming sui canali YouTube e Facebook dell’Inter (visibile solo al di fuori del territorio italiano);

alle 23:30 su Sky Sport;

all’1:30 su Inter TV.”

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<